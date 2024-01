In Russia c’è stato un grande incendio in un deposito di gas sul mar Baltico

Domenica mattina si è sviluppato un grande incendio in un deposito di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto russo di Ust-Luga, sul mar Baltico. Il deposito si trova circa 110 chilometri a ovest di San Pietroburgo, vicino al confine con l’Estonia, ed è gestito da Novatek, il più grande produttore di gas naturale della Russia. Il governatore della regione di Leningrado ha detto che nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita e che tutto il personale dell’impianto è stato evacuato. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio: alcuni media russi hanno detto che sarebbe stato causato da un attacco ucraino compiuto con droni, ma non ci sono state conferme né dalle autorità russe né da quelle ucraine (queste ultime molto raramente confermano la responsabilità degli attacchi in territorio russo).