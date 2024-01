La rivista statunitense Sports Illustrated licenzierà gran parte dei propri dipendenti

La rivista statunitense Sports Illustrated, uno dei più noti e autorevoli magazine sportivi al mondo, ha annunciato un grosso piano di licenziamenti. Venerdì Arena Group, la società che possiede la licenza di pubblicazione della rivista, ha mandato una nota a tutti i dipendenti in cui li ha informati dell’intenzione di licenziare «la maggior parte dei lavoratori, se non tutti». La nota è stata comunicata dal sindacato dei dipendenti di Sports Illustrated, e visionata da diversi giornali statunitensi.

Sports Illustrated esiste dal 1954 e nel corso degli anni si è distinta per le sue analisi e per i suoi articoli di approfondimento, ma anche per la cura con cui sceglie le foto e le illustrazioni, in particolare quelle per le copertine. Dal 2019 è di proprietà della società di investimenti Authentic Brands Group, che però allora aveva ceduto i diritti di pubblicazione per dieci anni alla società editoriale Arena Group.

Arena Group ha da diverso tempo grossi guai finanziari e pochi giorni fa aveva fatto sapere di non essere riuscita a pagare la quota trimestrale per la licenza ad Authentic Brands Group, per un valore di 3,75 milioni di dollari.