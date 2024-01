L’apertura sui giornali di oggi è dedicata a molte notizie diverse: l’incontro a Forlì fra la presidente del Consiglio Meloni e quella della Commissione Europea von der Leyen, l’intervento alla Camera del ministro della Giustizia Nordio per presentare la riforma della giustizia, gli attacchi dei ribelli Houthi nel mar Rosso e quelli iraniani che hanno colpito anche in Pakistan, il rinvio del taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, l’intervento del ministro dell’Economia Giorgetti al World Economic Forum di Davos, l’esame parlamentare della legge sull’autonomia regionale, l’indagine per corruzione sul presidente della Regione Sardegna Solinas, e le proteste degli studenti in diverse città d’Italia.