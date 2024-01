Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la diffusione di un video di Hamas in cui una degli ostaggi presi negli attacchi del 7 ottobre scorso annuncia la morte di altri due ostaggi a causa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, la morte di Giovanna Pedretti, la proprietaria di una pizzeria in provincia di Lodi di cui si era molto parlato per una recensione online al suo locale a cui lei aveva apparentemente risposto alle critiche di un cliente per la presenza di persone gay e con disabilità, ma che poi si era rivelata probabilmente falsa, l’apertura dell’incontro del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Il Sole 24 Ore e la Verità si occupano dell’andamento dell’economia in Germania, il Messaggero apre sulle conseguenze sul traffico marittimo in Italia degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi mercantili nel mar Rosso, Avvenire segue la discussione alla regione Veneto sull’esame della norma sul fine vita, e il Fatto, il Mattino e il Tempo titolano sugli arresti per corruzione sugli appalti al comune di Pozzuoli.