Un escursionista è morto a causa di una valanga sul monte Sirente, in Abruzzo

Domenica una valanga ha travolto e ucciso un escursionista sul Monte Sirente, nella zona del comune di Secinaro, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. L’escursionista si chiamava Luca Nunzi, aveva 45 anni ed era aquilano. Al momento della valanga stava facendo un’escursione insieme ad altre quattro persone, che avevano dato l’allarme. Il soccorso alpino è arrivato verso le 16 sul posto, dove ha individuato il corpo di Nunzi e ha messo in salvo gli altri quattro escursionisti, che erano tutti insieme e che sono in buone condizioni.