Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano delle candidature per le prossime elezioni europee e regionali, con le discussioni nella maggioranza di governo su chi candidare alla presidenza delle regioni e l’incertezza sulla candidatura delle leader di Fratelli d’Italia Meloni e del Partito Democratico alle europee. Repubblica titola invece sui tagli decisi dal governo ai fondi per il Sud, la Stampa si occupa della spesa sanitaria e della povertà in Italia, il Messaggero è preoccupato per l’aumento delle tasse regionali, il Fatto critica le proposte del governo sulla giustizia, e Libero e la Verità si oppongono alla proposta di una tassa patrimoniale fatta dall’ex ministra Fornero.