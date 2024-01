Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dei bombardamenti della scorsa notte in Yemen compiuti da una coalizione di paesi guidata dagli Stati Uniti contro i ribelli Houthi, responsabili degli attacchi delle ultime settimane contro le navi cargo che passavano per il mar Rosso, e delle preoccupazioni per un’estensione del conflitto in Medio Oriente. Repubblica apre invece sulla possibile candidatura alle elezioni europee delle leader di Fratelli d’Italia Meloni e del Partito Democratico Schlein, il Fatto si occupa delle perquisizioni nelle case del sottosegretario alla Cultura Sgarbi e del sequestro di un quadro per il quale Sgarbi è accusato di furto, Libero, l’Unità e il Tempo seguono il processo per la vicenda della nave Open Arms nel quale ieri è stato sentito l’allora ministro dell’Interno Salvini, accusato di sequestro di persona, e la Verità titola sulla fine delle tariffe del mercato tutelato per le bollette energetiche.