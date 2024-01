L’apertura di oggi per molti giornali è dedicata alla prima udienza della Corte internazionale di giustizia dell’Aia per il caso presentato dal Sudafrica contro Israele, accusato di genocidio contro il popolo palestinese per le sue azioni militari nella Striscia di Gaza. Qualche giornale apre invece sull’incontro fra i leader della destra per trovare un accordo sulle candidature alle prossime elezioni regionali, per ora ancora non raggiunto, il Manifesto si occupa delle posizioni di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sugli aiuti militari all’Ucraina, la Stampa titola sulla tassazione per le partite IVA, il Messaggero torna sulla strage di Erba, il Tempo e Libero aprono sulle divisioni all’interno del Partito Democratico, e Domani esamina i costi dello staff della presidente del Consiglio Meloni. I giornali sportivi commentano la vittoria sul Frosinone della Juventus, che si qualifica così per le semifinali di Coppa Italia.