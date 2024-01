Microsoft è diventata la società con il più alto valore di borsa al mondo, sorpassando Apple

Giovedì la società tecnologica statunitense Microsoft ha sorpassato la concorrente Apple come azienda con il più alto valore di borsa non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Il valore di borsa, che in gergo tecnico si chiama capitalizzazione, è la somma del prezzo di tutte le azioni in circolazione: giovedì mattina il prezzo delle azioni di Microsoft è leggermente salito, portando la capitalizzazione a quasi 2.870 miliardi di dollari, mentre le azioni di Apple sono scese, abbassando la capitalizzazione sotto la soglia della concorrente. Apple aveva sorpassato Microsoft nel 2010 e da allora è sempre stata la società con il più alto valore di borsa al mondo, tranne per qualche sorpasso temporaneo da parte di Microsoft.

Apple è stata anche la prima società ad arrivare a una capitalizzazione complessiva di 3mila miliardi di dollari. Ma da quando ha raggiunto questa soglia, nel 2023, la società ha iniziato a inanellare una serie di risultati economici deludenti, soprattutto sul fronte delle vendite di iPhone, il suo prodotto di punta.

Al contrario le azioni di Microsoft sono in crescita da oltre un anno grazie al successo delle sue vendite di servizi cloud (cioè quelli che offrono la gestione di grandi quantità di dati attraverso server connessi tra loro), ma anche perché gli investitori hanno premiato gli investimenti tempestivi sull’intelligenza artificiale. Secondo gli analisti è probabile che questo sorpasso sia più strutturale dei vari avvicendamenti che ci sono stati in questi ultimi anni.