La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’approvazione da parte della commissione Giustizia del Senato della norma che prevede l’abolizione del reato di abuso d’ufficio con il voto favorevole dei partiti della maggioranza e di Italia Viva. Qualche giornale titola sulla decisione della Corte d’Appello di Brescia di fissare l’udienza per esaminare la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba del 2006, il Giornale e Avvenire aprono sui dati sull’occupazione in Italia a novembre diffusi dall’ISTAT, il Manifesto e il Riformista si occupano della vaghezza dei contenuti del cosiddetto “piano Mattei” italiano per l’Africa, e il Fatto indaga sui rapporti di Matteo Renzi con la Russia.