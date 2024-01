Le notizie principali sulle prime pagine dei giornali di oggi sono le reazioni alla cerimonia di commemorazione di domenica scorsa a Roma per tre militanti neofascisti uccisi nel 1978 in via Acca Larenzia, durante la quale molte persone hanno fatto il saluto romano, il mancato accordo fra Stato italiano e ArcelorMittal per la gestione dell’ex ILVA di Taranto, le azioni militari israeliane contro Hamas e Hezbollah, l’annuncio del leader della Lega Salvini di non volersi candidare alle elezioni europee, e il caso della promozione dei pandori Balocco per il quale è indagata dalla procura di Milano la nota influencer Chiara Ferragni. Il Fatto apre invece sulla vicenda dell’accusa al sottosegretario alla Cultura Sgarbi per il furto di un quadro, mentre i giornali sportivi ricordano l’ex calciatore tedesco Franz Beckenbauer, morto ieri a 78 anni.