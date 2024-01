Nello stato brasiliano di Bahia 25 persone sono morte per lo scontro fra un camion e un autobus

Domenica in Brasile, nello stato nordorientale di Bahia, 25 persone sono morte e almeno 5 sono rimaste ferite a causa dello scontro fra un bus e un camion. Ventidue di loro si trovavano a bordo dell’autobus, mentre altre tre viaggiavano sul camion. L’incidente, le cui cause devono ancora essere chiarite, è avvenuto fra le città di Jacobina e di São José do Jacuípe, a circa 300 chilometri da Salvador, capitale di Bahia. Il sindaco di Jacobina ha indetto tre giorni di lutto cittadino.