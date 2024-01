Tre persone sono state trovate morte in un edificio abbandonato di Padova, si pensa abbiano respirato monossido di carbonio

Tre persone sono state trovate morte in un edificio abbandonato di Padova, l’ex istituto Configliachi in via Guido Reni, nel quartiere Arcella. Si ritiene che siano morte per aver respirato monossido di carbonio, un gas molto tossico prodotto nelle combustioni: nella stanza senza finestre in cui si trovavano i corpi c’erano anche i resti di un braciere. La polizia sta indagando per verificare le identità dei morti, probabilmente di origine magrebina. L’ex istituto Configliachi, che in passato ospitava una scuola per persone cieche e ipovedenti, è spesso utilizzato come riparo da persone senza dimora.