L’ex deputato e attivista Marco Cappato ha avuto un’ischemia cerebrale, ma sta meglio

Giovedì Marco Cappato, ex eurodeputato per la Lista Emma Bonino e attivista per la legalizzazione dell’eutanasia, ha scritto su X di aver passato il Capodanno al pronto soccorso della città di Aosta per un problema cardiaco che ha portato a un’ischemia cerebrale, ovvero una condizione in cui il cervello non riceve abbastanza sangue per svolgere le proprie funzioni.

Il politico, che 52 anni, l’ha definita una «roba seria, ma non grave»: è già stato dimesso, e il suo medico ha detto che il danno creato dall’ischemia è stato «di modesta entità». Il medico ha detto che l’ischemia è stata probabilmente causata da un’anomalia congenita del cuore piuttosto comune, detta “forame ovale pervio”: nelle prossime settimane Cappato si sottoporrà volontariamente a un’operazione per risolverla.