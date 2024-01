L’Iran ha inviato una nave da guerra nel mar Rosso, dove da settimane sono in corso attacchi dei ribelli Houthi

La Marina iraniana ha inviato una nave da guerra nel mar Rosso, dove da settimane sono in corso attacchi a diverse navi cargo da parte degli Houthi, gruppo ribelle sciita yemenita sostenuto dall’Iran. L’agenzia di stampa iraniana Tasmin ha detto che la nave inviata è il cacciatorpediniere Alborz, arrivato passando dallo stretto di Bab el-Mandeb, che unisce il mar Rosso con il golfo di Aden e con l’oceano Indiano.

L’agenzia non ha specificato il motivo dello schieramento della nave da guerra. Secondo diversi giornali internazionali potrebbe essere una risposta delle autorità iraniane alle attività militari degli Stati Uniti contro gli Houthi: negli ultimi giorni infatti gli Stati Uniti hanno detto di aver abbattuto due missili balistici lanciati verso una nave container dai ribelli Houthi e di aver successivamente attaccato alcune loro imbarcazioni uccidendo i membri dell’equipaggio.

Nelle ultime settimane gli Houthi avevano preso di mira diverse navi commerciali in transito nel mar Rosso come atto di ritorsione nei confronti di Israele, per via della sua invasione della Striscia di Gaza, e avevano reso quel tratto di mare sempre meno sicuro. A causa degli attacchi degli Houthi diverse compagnie commerciali avevano sospeso il transito nel mar Rosso.

