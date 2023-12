Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux, vicino a Parigi

Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux, circa 40 chilometri a nordest di Parigi, in Francia. Le cause della morte non sono ancora state chiarite. Il procuratore che sta seguendo il caso ha detto che la polizia sta cercando il padre dei quattro figli, un uomo di 33 anni che al momento non si trova. I bambini avevano rispettivamente 9 mesi e 4, 7 e 10 anni. Non sono note altre informazioni sulla famiglia o sulle circostanze delle cinque morti. Martedì mattina la procura che si occupa del caso terrà una conferenza stampa, in cui ci si aspettano maggiori dettagli.