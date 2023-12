Un uomo è stato ucciso in un attacco armato in un ristorante di Dublino

Un uomo di circa 20 anni è stato ucciso in un attacco armato compiuto in un ristorante nella zona nord-ovest di Dublino, la capitale dell’Irlanda. L’attacco è avvenuto domenica sera attorno alle 20, quando in Italia erano le 21, e secondo la polizia irlandese era diretto contro due uomini che si ritiene fossero membri della criminalità organizzata: entrambi sono stati portati in ospedale, dove uno è morto e l’altro, sulla quarantina, sarebbe in gravi condizioni. In base alle prime ricostruzioni si crede che l’uomo morto fosse stato ferito con un’arma da taglio dalla stessa persona che aveva anche sparato nel ristorante, ferendo l’altro.