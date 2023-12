Venerdì sera il Manchester City ha vinto il Mondiale di calcio per club battendo in finale per 4-0 la squadra brasiliana del Fluminense. Al Mondiale per club partecipano annualmente le squadre di calcio vincitrici delle ultime edizioni dei trofei continentali: il Manchester City aveva ottenuto la possibilità di giocarlo dopo avere vinto l’ultima Champions League, battendo l’Inter in finale.

Quest’anno il Mondiale per club si è tenuto in Arabia Saudita con la partecipazione di 7 squadre. È stata l’ultima edizione di questo tipo: l’anno prossimo il torneo si fermerà per un anno, e nel 2025 tornerà con una nuova formula allargata, pensata per farlo diventare più coinvolgente.