Un ex dipendente di una nota agenzia francese di modelle è stato condannato per stupro e molestie di almeno 15 ragazze

Un tribunale di Parigi ha condannato Johan Mapaga, un ex dipendente di una nota agenzia francese di casting per modelle, a 16 anni di carcere per stupro e molestie sessuali. In base alla sentenza anche dopo la scarcerazione Mapaga non potrà più lavorare nel settore della moda.

Secondo l’accusa, tra il 2007 e il 2014 Mapaga ha abusato di almeno 15 modelle molto giovani e in alcuni casi minorenni, con modalità sempre simili: approcciava le ragazze per strada o in luoghi pubblici, in alcuni casi addirittura a scuola, e proponeva loro di diventare modelle, promettendo che le avrebbe aiutate a costruire una carriera brillante. Non appena iniziavano a lavorare Mapaga si approfittava di loro, prima facendo commenti umilianti e poi tramite abusi sessuali.

Durante il processo Mapaga, che oggi ha 43 anni, ha negato di aver abusato delle ragazze, ma ha ammesso di aver avuto rapporti «consensuali» con alcune di loro: «Si stavano divertendo, quindi erano consenzienti», ha detto, citando una tesi fallace e priva di fondamento che è alla base di molti casi di stupro.