La Corea del Nord ha lanciato un missile a lungo raggio nel mar del Giappone, per la quinta volta quest’anno

Nella notte tra domenica e lunedì la Corea del Nord ha lanciato un missile a lungo raggio nel mar del Giappone: il ministero della Difesa giapponese ha detto che era un missile balistico intercontinentale (ICBM), in grado di trasportare una testata nucleare a diverse migliaia di chilometri di distanza.

Il missile ha percorso circa 1.000 chilometri, volando per 73 minuti, prima di cadere in mare circa 250 chilometri a ovest dell’isola di Okushiri, che si trova nella regione giapponese di Hokkaido. Quest’anno la Corea del Nord aveva fatto altri quattro test di lanci di missili balistici intercontinentali: l’ultimo era stato a inizio luglio, sempre verso il mar del Giappone.

Il ministero della Difesa giapponese ha detto che il missile lanciato nella notte aveva il potenziale per arrivare a colpire gli Stati Uniti. «Il missile balistico lanciato questa volta, in base ai calcoli della traiettoria, avrebbe potuto volare per oltre 15.000 chilometri: nel qual caso l’intero territorio degli Stati Uniti avrebbe potuto essere colpito», ha detto Shingo Miyake, vice ministro della Difesa.

