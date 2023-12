Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo in programma domani e venerdì, in cui ha criticato i suoi predecessori Draghi e Conte e parlato del nuovo Patto di stabilità, e le divisioni nella maggioranza sul Superbonus edilizio, per il quale soprattutto Forza Italia vorrebbe una proroga. Il Corriere della Sera apre invece sulle parole del presidente degli Stati Uniti Biden sulla guerra fra Hamas e Israele, la Stampa si occupa del primo caso in Italia di suicidio assistito con l’assistenza del servizio sanitario nazionale, il Manifesto e l’Osservatore Romano titolano sulla conferenza sul clima COP28, la Verità continua a pubblicare documenti dell’indagine sulla ong Mediterranea, e il Dubbio e l’Unità aprono sulla nomina di Augusto Barbera a presidente della Corte Costituzionale. I giornali sportivi commentano la vittoria del Napoli e il pareggio dell’Inter che qualificano entrambe agli ottavi di finale di Champions League come seconde del proprio girone.