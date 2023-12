Il governo ha prorogato i termini per l’attivazione della carta “Dedicata a te”, destinata alle famiglie a basso reddito

Martedì il governo ha annunciato di avere prorogato i termini per l’attivazione della carta “Dedicata a te”, che permette alle famiglie a basso reddito di acquistare generi alimentari per un valore complessivo di 382,5 euro. Le persone che non erano riuscite ad attivarla entro il 15 settembre, il termine inizialmente previsto, potranno farlo a partire dal 15 dicembre. Il governo ha anche fatto sapere che, oltre ai 382,5 euro, sarà possibile usufruire di una somma aggiuntiva di 77,2 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o carburante.

La carta “Dedicata a te” era stata presentata a luglio: nelle intenzioni del governo, dovrebbe aiutare circa 1 milione e 300 mila nuclei familiari a basso reddito nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità (in pratica, qualunque alimento tranne le bevande alcoliche). Il governo ha deciso che saranno considerate famiglie a basso reddito quelle composte da almeno tre persone e con un ISEE – un indicatore che permette di valutare la situazione economica di un nucleo familiare, tenendo conto di informazioni come reddito e patrimonio – inferiore ai 15mila euro. Per utilizzarla è necessario essere residenti in Italia. Non possono riceverla coloro che al momento beneficiano di un qualunque tipo di sostegno al reddito da parte dello stato: ad esempio il reddito di cittadinanza o la cassa integrazione.

