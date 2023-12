L’allenatore del Pescara Zdeněk Zeman è stato ricoverato in ospedale per una lieve ischemia

Martedì l’allenatore di calcio ceco Zdeněk Zeman, che attualmente allena la squadra di Serie C del Pescara, è stato ricoverato in ospedale per un malore avuto durante una sessione di allenamento: i medici gli hanno diagnosticato una lieve ischemia transitoria, come si legge in una nota pubblicata sul sito della società.

Zeman ha 76 anni, e nel corso della sua carriera ha allenato moltissime squadre, tra cui Lazio, Roma, Napoli e Cagliari. Guadagnò una grande notorietà e una nutrita schiera di ammiratori nella prima metà degli anni Novanta, allenando il Foggia e adottando uno stile di gioco riconoscibile e molto offensivo, che negli anni sarebbe stato imitato da qualche collega.

Secondo la nota le condizioni di Zeman «sono al momento buone e stabili», ma «dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso». Di conseguenza, il tecnico non sarà in panchina per la gara di Coppa Italia di Serie C che il Pescara giocherà a Catania mercoledì alle 20:45.