La ministra dell’Economia spagnola Nadia Calviño sarà la prossima presidente della Banca europea degli investimenti (BEI). Calviño, che ha 55 anni ed è stata direttrice generale del bilancio della Commissione europea dal 2014 al 2018, sostituirà il tedesco Werner Hoyer, il cui secondo mandato scadrà il prossimo 31 dicembre. La decisione è stata presa con l’accordo dei ministri delle Finanze dei paesi dell’Unione. Il mandato di Calviño durerà sei anni.

La BEI è la banca dell’Unione Europea. Ha sede in Lussemburgo e ne sono azionisti tutti gli stati membri dell’Unione. Fornisce ai paesi membri finanziamenti per i progetti di interesse pubblico che sostengono gli obiettivi comunitari, ma finanzia anche progetti in paesi terzi che non fanno parte dell’Unione, sostenendo le politiche di sviluppo e cooperazione dell’UE in tutto il mondo. L’altra candidata favorita per il ruolo di presidente era la danese Margrethe Vestager, che dal 2014 è la commissaria per la Concorrenza dell’Unione Europea.

Pubblicità

– Leggi anche: La Banca Mondiale continua a finanziare i combustibili fossili