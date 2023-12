Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la riunione dei ministri dell’Economia dei paesi dell’Unione Europea che si è chiusa senza trovare un accordo sul nuovo patto di stabilità, di cui si parlerà di nuovo nel prossimo incontro straordinario fra una decina di giorni, le modifiche alle norme sulle pensioni contenute nella legge di bilancio, la guerra fra Hamas e Israele, mentre Repubblica insiste sull’ipotesi lanciata ieri di una candidatura di Mario Draghi per la presidenza della prossima Commissione europea, il Fatto si preoccupa della fine del “mercato tutelato” per le bollette energetiche, e Libero e il Tempo si occupano della vicenda della persona che ha gridato “viva l’Italia antifascista” alla prima della Scala. I giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus sul Napoli nella prima partita della giornata di Serie A di calcio maschile grazie a un gol del difensore Gatti.