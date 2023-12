Tre giovani sono morti dopo essere finiti con l’auto in un canale a Portogruaro, in provincia di Venezia

Nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 3:30 c’è stato un grave incidente stradale a Portogruaro, in provincia di Venezia: tre giovani, due ragazzi e una ragazza poco più che ventenni, sono morti dopo essere finiti con l’auto in un canale pieno d’acqua. L’auto ha sfondato il guardrail accanto alla strada e la recinzione di una proprietà per poi terminare la sua corsa nel canale chiamato Reghena, riempiendosi di acqua.

Sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i sommozzatori che hanno cercato e recuperato i corpi dei giovani. I sommozzatori hanno proseguito a lungo a scandagliare il corso d’acqua perché, tra i primi soccorritori, si era diffusa la voce ci fosse un quarto passeggero a bordo dell’auto.