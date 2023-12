Un uomo ha sparato e ucciso tre persone alla University of Nevada di Las Vegas

Mercoledì un uomo ha sparato e ucciso tre persone e ne ha ferita una quarta nel campus della University of Nevada di Las Vegas, prima di essere ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. L’identità dell’uomo non è stata confermata ufficialmente, anche se CNN ha scritto, citando una fonte nella polizia, che si trattava di un professore 67enne.

La sparatoria è avvenuta vicino a un edificio noto come Beam Hall, al cui esterno si stava svolgendo un evento dedicato ai Lego e ad altri giochi. Gli studenti si sono dovuti nascondere per alcune ore in attesa che la polizia mettesse in sicurezza l’area, e alcune persone che sono scappate dopo aver sentito gli spari sono state poi soccorse per lo shock.

È stata la 631esima sparatoria di massa (definita come sparatoria che coinvolge almeno quattro persone tra quelle ferite o uccise) negli Stati Uniti quest’anno, secondo i dati del Gun Violence Archive, e l’80esima in una scuola. Proprio a Las Vegas, nel 2017, c’era stata la più grave sparatoria nella storia degli Stati Uniti recenti: durante un concerto sulla Strip 61 persone erano state uccise da un uomo appostato alla finestra del Mandalay Bay Hotel.

