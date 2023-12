Sono diverse le notizie su cui aprono i giornali di oggi: le preoccupazioni del presidente degli Stati Uniti Biden sull’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, le reazioni alla bocciatura da parte della maggioranza della proposta delle opposizioni sul salario minimo, l’accordo fra Italia e Albania per la gestione dei migranti, il decreto sull’assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza, la decisione del governo italiano di abbandonare il progetto cinese “Via della Seta”, l’incontro in procura a Roma con il ministro della Difesa Crosetto dopo le sue dichiarazioni sulla magistratura politicizzata, le alleanze in Europa dei partiti della maggioranza, e la prima della Scala in programma oggi.