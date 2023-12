La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al funerale che si è tenuto ieri di Giulia Cecchettin e alle parole pronunciate dal padre e dalla sorella durante la cerimonia. La Stampa e il Giorno aprono invece sui dati sul lavoro femminile in Italia, il Giornale si occupa delle trattative fra i paesi dell’Unione Europea per trovare un accordo sul nuovo Patto di Stabilità, Avvenire segue i lavori della conferenza COP28, il Fatto esamina i costi dell’accordo fra Italia e Albania sui migranti, e Libero si preoccupa per il livello dell’istruzione in Italia.