In Nigeria almeno 85 civili sono stati uccisi da un drone militare che ha colpito per errore una città

Domenica in Nigeria un drone dell’esercito ha colpito per errore la piccola città di Tudun Biri, nello stato di Kaduna nel centro del paese, dove la popolazione locale stava celebrando una festività musulmana. Nell’attacco sono stati uccisi 85 civili, e 66 sono stati feriti. L’esercito nigeriano ha ammesso l’errore sostenendo che l’attacco fosse mirato a colpire un gruppo terroristico locale, ma non ha spiegato come sia potuto succedere. Rappresentanti dell’esercito e del governo hanno fatto sapere di aver incontrato alcune persone di Tudun Biri e di aver promesso risarcimenti alle famiglie dei civili uccisi.