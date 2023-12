Billie Eilish credeva fosse ovvio che le piacessero le donne

A novembre, nel corso di un’intervista con il magazine Variety, la celebre cantante statunitense Billie Eilish aveva detto di essere attratta dalle donne. Era la prima volta che la cantante dichiarava di non essere eterosessuale, e di fatto era stato un coming out. Nell’intervista Eilish ne aveva parlato brevemente e non aveva approfondito la questione ulteriormente. È tornata a parlarne nel corso di un evento organizzato il 2 dicembre sempre da Variety, in cui ha detto:

Non mi ero resa conto che la gente non lo sapesse.

Eilish ha detto anche che riteneva la cosa ovvia e di «non credere» nel concetto di coming out – ovvero la dichiarazione pubblica del proprio orientamento sessuale – dato che «sono così da molto tempo, anche se non ne ho mai parlato».

Spesso i coming out delle celebrità sono accuratamente pianificati; Eilish invece sembra averlo fatto quasi senza accorgersene: ha detto che dopo la pubblicazione dell’intervista ha pensato «oh, immagino di aver fatto coming out oggi». In passato c’erano state speculazioni sull’orientamento sessuale della cantante, che però lei non aveva mai confermato.

Nell’intervista di novembre Eilish, che ha 21 anni, stava spiegando le sue difficoltà nel trovare connessioni con altre donne, e ha detto di esserne intimidita perché le ama «tantissimo»: «le amo come persone. Ne sono attratta come persone. Ne sono attratta sul serio».