Le forti piogge hanno provocato danni e allagamenti in diverse zone della Toscana, soprattutto a Livorno 

Tra sabato e domenica le forti piogge hanno provocato allagamenti in Toscana e soprattutto a Livorno, dove proprio per sabato la regione aveva emesso un’allerta arancione per vento e possibili mareggiate. Il vento ha superato i 100 chilometri orari e il mare si è riversato nelle strade sul lungomare, allagandole completamente, danneggiando gli stabilimenti balneari ed entrando anche nell’edificio in cui si trova l’Acquario. Il porto ha temporaneamente sospeso il traffico marittimo ed è stato chiuso al traffico viale Italia, sul lungomare. Sono state annullate anche le attività nelle strutture sportive all’aperto.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha detto che al momento oltre 100 operatori e operatrici tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e uffici tecnici sono impegnati nella gestione delle emergenze: il vento e gli allagamenti hanno danneggiato diversi locali e negozi, oltre ad aver fatto saltare l’elettricità in molti quartieri, tra cui Collinaia e Salviano. Ci sono state mareggiate anche in Versilia e nella zona di Marina di Pisa, dove l’acqua ha superato il mezzo metro di altezza in diverse strade. Ad Arezzo e Pistoia sono caduti alberi a causa del forte vento. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel corso della giornata.