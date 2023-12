I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni aprono sulla ripresa dei combattimenti fra Hamas e Israele dopo la settimana di tregua durante la quale sono stati scambiati ostaggi e prigionieri fra le parti in conflitto, altri titolano sulle tensioni fra governo e magistratura dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto e per la riforma della prescrizione, altri ancora seguono i primi risultati dell’autopsia di Giulia Cecchettin e l’interrogatorio di Filippo Turetta, e qualche giornale esamina il contenuto del rapporto Censis sulla situazione sociale in Italia. Domani si occupa dei lavori della conferenza Cop28 a Dubai, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria sul Monza della Juventus, che supera l’Inter in testa alla classifica della Serie A di calcio, nella prima partita della giornata di campionato.