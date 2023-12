Celebripost

Il 14 dicembre uscirà nei cinema italiani Wonka, il film che racconta la storia del personaggio principale del celebre libro di Roald Dahl La fabbrica di cioccolato. Il film è diretto dal regista inglese Paul King, ha per protagonista l’attore statunitense Timothée Chalamet e tra gli interpreti Olivia Colman, Hugh Grant e Sally Hawkins, per nominare quelli fotografati alla prima a Londra presenti in questa raccolta. Poi ci sono anche Sabrina Impacciatore, Amanda Gorman, Elon Musk, Margot Robbie e Javier Milei, tra gli altri.