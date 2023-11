Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle tensioni sulla giustizia fra governo e magistratura dopo le parole del ministro della Difesa Crosetto dei giorni scorsi, che riprendono forza oggi dopo il rinvio a giudizio del sottosegretario alla Giustizia Delmastro per aver rivelato il contenuto di alcune conversazioni in carcere dell’anarchico Cospito, altri aprono sul prolungamento della tregua fra Hamas e Israele e sulla liberazione di altri ostaggi e prigionieri. La Stampa intervista il ministro dell’Interno Piantedosi sulla gestione dei migranti in Italia, il Manifesto segue lo sciopero di oggi nelle ferrovie dopo l’incidente di Cosenza di martedì sera, Avvenire e l’Unità aprono sulla condanna dell’Italia da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo per la detenzione di quattro migranti minorenni, e Libero protesta per la decisione della regione Valle d’Aosta di cambiare nome a Cervinia, tornando al precedente Le Breuil. I giornali sportivi commentano la sconfitta del Napoli e il pareggio dell’Inter nelle partite di Champions League giocate ieri.