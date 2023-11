Un aereo delle forze speciali dell’aeronautica degli Stati Uniti è precipitato al largo del Giappone: una persona è morta 

Mercoledì un aereo delle forze speciali dell’aeronautica militare statunitense è precipitato al largo dell’isola giapponese di Yakushima. A bordo c’erano otto persone: la Guardia costiera giapponese ha detto che una di loro è morta e non ci sono al momento informazioni sulle altre sette. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si conoscono nemmeno le cause dell’incidente, avvenuto durante un addestramento militare.

La Guardia costiera giapponese ha saputo dell’incidente grazie alla segnalazione arrivata da un peschereccio che si trovava vicino al punto in cui è precipitato l’aereo: la Guardia costiera è andata sul posto e ha trovato il membro dell’equipaggio successivamente dichiarato morto e alcuni detriti che si ritiene provengano dall’aereo.

Pubblicità

L’aereo è un CV-22B Osprey e faceva parte del 353rd Special Operations Wing. È un aereo che decolla e atterra verticalmente, con le modalità di un elicottero, ma che una volta in volo può muoversi molto più velocemente, come un aereo tradizionale. In passato gli Osprey avevano avuto numerosi incidenti: alcuni proprio in Giappone, dove vengono utilizzati piuttosto frequentemente nelle basi militari statunitensi e giapponesi.