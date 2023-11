Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la decisione del governo di non prolungare le tariffe del mercato tutelato per luce e gas, che da gennaio dovranno passare al mercato libero, e le perplessità delle opposizioni e del leader della Lega Salvini su questa scelta, la votazione che ha assegnato a Riad l’organizzazione dell’Expo 2030 a cui si era candidata anche Roma, le discussioni sulla giustizia, con le regole per la valutazione dei magistrati approvate dal governo, e il primo interrogatorio di Filippo Turetta dopo l’arresto per l’accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin. I giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la sconfitta del Milan che compromette le possibilità di qualificazione e la vittoria della Lazio che invece è già qualificata agli ottavi di finale.