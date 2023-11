Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi riguardano il prolungamento della tregua fra Hamas e Israele a Gaza di due giorni in cui ci saranno altri scambi di ostaggi e prigionieri, e la giustizia, con le reazioni alle accuse del ministro della Difesa Crosetto alla magistratura e i decreti approvati ieri dal Consiglio dei ministri che prevedono una valutazione dell’azione dei magistrati ma non dei test psicoattitudinali per l’ingresso in magistratura di cui si era parlato nel governo. La Stampa si occupa del contratto di lavoro del commercio scaduto da quattro anni, Libero titola sull’aumento delle pensioni da gennaio, il Tempo apre sulla decisione che verrà presa oggi sulla città ospitante l’Expo del 2030 a cui è candidata Roma, mentre la Verità torna a uno dei suoi cavalli di battaglia, la critica dei vaccini contro il coronavirus.