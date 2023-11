La polizia francese ha arrestato 41 membri di una federazione internazionale di yoga ritenuta una setta, con accuse di traffico di esseri umani e stupro

Martedì la polizia francese ha arrestato 41 membri della Atman Yoga Federation, un’organizzazione internazionale di corsi di yoga, accusati di aver manipolato psicologicamente alcune seguaci dell’organizzazione allo scopo di sfruttarle sessualmente. Tra le persone arrestate c’è anche il leader spirituale dell’organizzazione, il guru Gregorian Bivolaru, che nell’ambiente ha una certa notorietà. Secondo le autorità francesi la federazione Atman si presenterebbe come un’organizzazione di corsi di yoga tantrico e di formazione per insegnanti, ma sarebbe in realtà una setta che controlla i suoi membri per sfruttarli economicamente e sessualmente.

L’indagine era stata aperta a luglio del 2023 in seguito alle denunce di 12 ex membri della federazione, anche nota come Movimento per l’Integrazione Spirituale nell’Assoluto. Secondo l’agenzia di stampa francese AFP durante l’operazione, che ha coinvolto 175 poliziotti, sono state liberate dalle sedi della federazione Atman 26 donne.

Secondo AFP Gregorian Bivolaru, che ha 71 anni ed è nato in Romania, è accusato di traffico di esseri umani, rapimento, stupro e abuso. Un mandato di arresto era stato recentemente emesso anche dall’agenzia di polizia internazionale Interpol a nome delle autorità finlandesi, dove Bivolaru è ricercato per traffico di esseri umani. Nel 2013 era stato condannato a sei anni di carcere in Romania per aver violentato una ragazza minorenne, ma la sua organizzazione da sempre sostiene che queste accuse e condanne facciano parte di un ampio complotto per screditarlo.