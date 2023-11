Eugenio Giani e la storia di San Rossore

Nelle ultime ore è circolato molto un video che mostra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rivolgersi con una certa deferenza a Emanuele Filiberto di Savoia durante una cena formale: alle sue spalle si vede una grande bandiera dei Savoia.

Nel video, che è stato girato il 18 novembre a Firenze durante la cena di gala della Consulta dei senatori del regno (storica associazione di orientamento monarchico), Giani si rivolge a Emanuele Filiberto chiamandolo “principe” e tiene un breve discorso sulla storia del “rapporto profondo” tra i Savoia e Firenze e la Toscana. Prima di concludere Giani aggiunge:

Col principe parlavamo che in primavera dovrà vedere la tenuta di San Rossore così profondamente legata alla storia della sua dinastia, e che riuscì poi a essere per questo un punto di riferimento per i presidenti della Repubblica.