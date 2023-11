La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto, che ha accusato la magistratura di fare “opposizione giudiziaria” al governo Meloni, provocando la reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati e delle opposizioni. La Stampa e Domani si occupano ancora di femminicidi, dopo le grandi manifestazioni che ci sono state sabato, mentre qualche giornale, oltre a quelli sportivi, titola in apertura sulla vittoria della Coppa Davis di tennis da parte dell’Italia, che ha sconfitto in finale l’Australia.