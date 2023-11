Lunedì mattina in Belgio 27 scuole sono state chiuse in via precauzionale dopo un «allarme bomba»

Lunedì mattina in Belgio numerose scuole sono state chiuse in via precauzionale, dopo che domenica sera la polizia aveva ricevuto un «allarme bomba». Le scuole sono in tutto 27 – elementari, superiori e università – e si trovano tutte nella provincia del Brabante Vallone e a Bruxelles. Le autorità locali non hanno comunicato maggiori dettagli e si sono limitate a dire genericamente che nella serata di domenica la polizia era stata avvertita di un «allarme bomba» rivolto alle scuole: nel corso della giornata verranno fatte ispezioni per valutarne l’attendibilità.