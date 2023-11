A Livingston, in Kentucky, centinaia di persone sono state evacuate dalle proprie case dopo il deragliamento di un treno che trasportava sostanze chimiche

Centinaia di persone che abitano nei dintorni della città di Livington, nello stato del Kentucky, negli Stati Uniti, sono state evacuate dalle proprie case dopo che mercoledì pomeriggio a nord della città era deragliato un treno che trasportava sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

Il deragliamento ha coinvolto 15 vagoni del treno, da cui è fuoriuscito zolfo fuso, e ha causato anche un incendio che è stato spento solo dopo diverse ore. L’incendio ha riguardato anche due vagoni che trasportavano idrossido di magnesio, ma secondo le autorità locali non c’è stata nessuna fuoriuscita in questo caso. Giovedì sono stati fatti rilievi sull’aria per appurare la presenza di sostanze tossiche, ma al momento non sono stati diffusi i risultati degli esami. Non è nota per ora nemmeno la causa del deragliamento.