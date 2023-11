Le notizie principali sulle prime pagine dei giornali di oggi sono la morte di Giulia Cecchettin, con le indagini sulla notte in cui è stata uccisa, il rientro in Italia di Filippo Turetta e la manifestazione contro la violenza di genere in programma domani a Roma, lo sciopero dei trasporti in programma lunedì e l’incontro fra governo e sindacati rinviato a martedì prossimo, la tregua fra Hamas e Israele che dovrebbe iniziare oggi per permettere la liberazione di una parte degli ostaggi presi da Hamas, la vicenda del treno fatto fermare dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, e i risultati delle elezioni nei Paesi Bassi.