Il ministero della Salute di Gaza ha detto che non collaborerà più con l’OMS dopo le notizie non confermate dell’arresto del direttore dell’ospedale al Shifa da parte dell’esercito israeliano

Il ministero della Salute di Gaza – controllato dal gruppo radicale palestinese Hamas – ha detto che smetterà di collaborare con gli operatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che in queste settimane si stanno occupando dell’evacuazione dei feriti dalla Striscia, in seguito alle notizie non confermate secondo cui l’esercito israeliano avrebbe arrestato il direttore dell’ospedale al Shifa della città di Gaza.

Giovedì mattina alcuni medici dell’ospedale hanno detto a diversi giornali che il direttore della struttura, Muhammad Abu Salmiya, sarebbe stato arrestato per essere interrogato mentre si spostava su un convoglio che trasportava dei feriti verso il sud della Striscia. L’ospedale al Shifa è il più grande della Striscia e nelle scorse settimane era stato a lungo assediato dall’esercito israeliano, che sosteneva nascondesse una base operativa di Hamas e che era entrato nella struttura il 15 novembre.

Al momento non ci sono state conferme ufficiali da parte delle autorità israeliane: secondo un portavoce del ministero della Salute di Gaza Abu Salmiya sarebbe stato arrestato mentre si stava spostando verso il sud della Striscia, insieme ad altri medici dell’ospedale. Anche la tv pubblica israeliana Kan ha detto che Abu Salmiya sarebbe stato arrestato e interrogato dallo Shin Bet, i servizi segreti interni di Israele, anche se non si sa quale sarebbe il motivo dell’arresto.

Il ministero della Salute di Gaza ha definito il presunto arresto di Abu Salmiya «un atto spregevole» e una violazione delle «convenzioni internazionali che garantiscono che non ci siano attacchi contro il personale medico», e ha detto che riprenderà a collaborare con l’OMS solo quando riceverà un rapporto sull’incidente.