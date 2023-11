Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono le indagini sulla morte di Giulia Cecchettin, la ricostruzione della serata in cui è stata uccisa e le manifestazioni di protesta contro i femminicidi, con i giornali di destra che accusano la sinistra di strumentalizzazione politica, altri si occupano dell’accordo che sembra vicino fra Hamas e Israele per il rilascio di 50 degli ostaggi israeliani presi negli attacchi del 7 ottobre in cambio di 150 prigionieri palestinesi e della sospensione dei combattimenti per qualche giorno, altri ancora aprono sul giudizio della Commissione Europea sulla legge di bilancio, approvata con qualche riserva. Avvenire titola sulla difficoltà della concessione di mutui alle famiglie numerose, mentre il Fatto accusa il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida di aver fatto fermare un treno in ritardo per poter scendere.