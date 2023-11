La produzione di X Factor ha annunciato che il cantante Morgan non sarà più uno dei giudici del programma

Martedì Sky Italia e Fremantle, le società che producono l’edizione italiana del programma televisivo musicale X Factor, hanno annunciato che il cantante Morgan, che era uno dei giudici del programma durante l’edizione in corso, non parteciperà più alla trasmissione. Nel comunicato diffuso dalla produzione si dice che la decisione è stata presa «a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti». Il suo allontanamento avrà effetto immediato.

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è noto per esternare di frequente opinioni discusse e commenti poco appropriati. Il suo allontanamento da X Factor era stato previsto dopo la puntata trasmessa giovedì scorso, in cui Morgan aveva deriso in onda la conduttrice Francesca Michielin e il cantante Fedez, uno degli altri giudici. Morgan aveva poi continuato a litigare con gli altri giudici anche fuori onda usando toni molto sgradevoli, in particolare verso Ambra Angiolini. Dei litigi fuori onda si era saputo dopo la diffusione di alcuni video girati da alcune persone presenti tra il pubblico.