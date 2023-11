Almeno 21 persone sono morte nella Repubblica Dominicana a causa delle forti piogge degli ultimi giorni 

Nel fine settimana nella Repubblica Dominicana, paese che occupa la metà orientale dell’isola caraibica di Hispaniola, divisa con Haiti, le forti piogge hanno causato la morte di almeno 21 persone. Il maggior numero di morti, nove, è stato causato sabato dal crollo di un muro su alcuni veicoli che viaggiavano lungo una strada della capitale, Santo Domingo. Per via delle piogge le autorità locali hanno evacuato più di 13mila persone: la protezione civile locale ha fatto sapere che in due giorni ha soccorso più di 2.500 persone e che più di 2.600 case sono state danneggiate delle piogge. Da domenica pomeriggio, inoltre, in 45 città i servizi di comunicazione sono interrotti a causa dei danni alle infrastrutture.