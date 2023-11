La Francia ha completato con successo il test di lancio di un missile balistico

Domenica l’esercito francese ha completato con successo il test di lancio di un missile balistico a lungo raggio. Il missile è partito dalla stazione militare di Biscarrosse, nel sud-ovest della Francia, ed è poi caduto nell’Oceano Atlantico, a «centinaia di chilometri di distanza» dalle coste di qualsiasi paese, ha detto il ministro della Difesa Sébastien Lecornu.

Missili di questo tipo possono essere impiegati per bombardamenti nucleari, ma naturalmente trattandosi di un test il missile non era armato. Il lancio è stato effettuato soprattutto per dimostrare la credibilità delle capacità di deterrenza nucleare della Francia. Il paese è l’unico stato europeo insieme al Regno Unito a possedere testate nucleari.

Pubblicità