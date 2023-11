Filippo Turetta, il ragazzo di Padova scomparso l’11 novembre insieme all’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è indagato per tentato omicidio

La procura di Venezia ha aperto un’indagine per tentato omicidio a carico di Filippo Turetta, il ragazzo di 22 anni scomparso lo scorso 11 novembre insieme all’ex fidanzata, Giulia Cecchettin, anche lei di 22 anni.

Secondo alcune persone vicine alle indagini, citate da vari giornali e agenzie di stampa, la procura avrebbe trovato un video che mostra Turetta aggredire Cecchettin la notte dell’11 novembre, ripreso dalle telecamere di sicurezza di uno stabilimento industriale a Fossò, in provincia di Venezia. Turetta avrebbe poi fatto salire in macchina l’ex fidanzata, sanguinante. Domenica scorsa sulla stessa strada erano anche state trovate presunte macchie di sangue e capelli, su cui ora sono in corso delle analisi per capire se siano riconducibili a Cecchettin.

Sia Turetta che Cecchettin studiano Ingegneria biomedica all’università di Padova. La loro relazione sentimentale era finita lo scorso agosto, ma avevano comunque continuato a frequentarsi in amicizia. Sono stati visti per l’ultima volta la sera di sabato scorso mentre cenavano in un McDonald’s del centro commerciale Nave De Vero a Marghera, vicino a Venezia. Alle 23 Cecchettin aveva inviato un messaggio alla sorella per commentare alcuni capi di abbigliamento, e da quel momento non si sono più avute notizie di entrambi. Per tutta la settimana le ricerche si sono concentrate tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, finora senza risultati.

